Bolu'da Bozayı Arı Kovanlarına Dadandı: Zarar 60 Bin TL

Bolu'da Bozayı Arı Kovanlarına Dadandı: Zarar 60 Bin TL
Bolu'da hobi amaçlı arı yetiştiren üç arkadaşa ait kovanlara bozayı saldırdı. Ayı, dört kovanı boşaltarak üçüne de zarar verdi. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da, arı kovanlarına dadanan bir bozayı farklı zamanlarda 4 kovan bal yedi. 3 kovana da zarar veren ayının bölgeye geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Dodurga Mahallesi'nde, hobi amaçlı arı yetiştiren 3 arkadaş, kovanlara bir bozayının dadandığını fark etti. Farklı zamanlarda 5 kez gelen ayı, 4 kovan bal yedi, 3 kovana da zarar verdi. Çitleri kıran ayının yaklaşık 60 bin TL zarara neden olduğu belirtildi. Güvenlik önlemi olarak kovanların olduğu bölgeye kamera yerleştirilerek, elektrikli tel çekildi. Ayının kovanların olduğu bölgeye geldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
