Bolu'da boğulma vakalarını önlemek için kararlar alındı - Haberler

Bolu'da, boğulma riskini önlemek amacıyla başta tabii göl, gölet, sulama ve hayvan su içme göletleri olmak üzere tüm su birikintilerine girmek ve su birikintilerinin yakınında piknik yapmak yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, boğulma vakalarını önlemek için bazı kararlar alındığı belirtildi.

İl genelinde, milli park ve tabiat parklarındaki göller başta olmak üzere çok sayıda tabii göl, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti ile sulama kanalı ve akarsu bulunduğu aktarılan açıklamada, özellikle yaz aylarında ve balık tutma sezonlarında serinlemek, balık tutmak, spor yapmak, yüzmek gibi çeşitli faaliyetler yapmak için suya girildiği kaydedildi.

Açıklamada, serinlemek, balık tutmak, spor yapmak, yüzmek amacıyla su depolama alanları, sulama kanalları ve akarsulara girmenin hayati risk oluşturduğu vurgulanarak, kamu esenliği, genel sağlık ve vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla başta tabii göl, gölet, sulama ve hayvan su içme göletleri olmak üzere tüm su birikintilerine girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Su birikintilerinin yakınında piknik yapmanın da yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasaklanan alanlarda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezası uygulanacağı bildirildi.