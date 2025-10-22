Bolu'da Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığına Tutuklama
Bolu'da bisiklet ve motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ö. adlı zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri, zanlının çaldığı araçları sahiplerine ulaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar, Çıkınlar ve Beşkavaklar mahallelerinde 2 bisiklet ve 2 motosiklet çaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu ekipler, zanlı S.Ö'yü düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Bisikletler ile motosikletler, polis tarafından sahiplerine tespit edildi.
