Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su içirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su içirdi

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:

Vatandaşın kediye su içirmesi Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su verdi BOLU - Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bulunan bir çeşmeden su dolduran vatandaş yanına gelen kedinin su içmek istediğini fark etti.

Vatandaşın kediye su içirmesi Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su verdi

BOLU - Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bulunan bir çeşmeden su dolduran vatandaş yanına gelen kedinin su içmek istediğini fark etti. Çeşme yüksek olduğu için zorlanan kediye yardım eden vatandaş, avuçlarına doldurduğu suyu kediye içirdi.

AA / Zafer Göder - Güncel

Hattat Bolu su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title