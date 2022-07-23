Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su içirdi Vatandaşın kediye su içirmesi Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su verdi BOLU - Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bulunan bir çeşmeden su dolduran vatandaş yanına gelen kedinin su içmek istediğini fark etti. Vatandaşın kediye su içirmesi Bolu'da bir vatandaş sıcaktan bunalan kediye elleriyle su verdi BOLU - Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi üzerinde bulunan bir çeşmeden su dolduran vatandaş yanına gelen kedinin su içmek istediğini fark etti. Çeşme yüksek olduğu için zorlanan kediye yardım eden vatandaş, avuçlarına doldurduğu suyu kediye içirdi. AA / Zafer Göder - Güncel Hattat Bolu su Güncel Haberler

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