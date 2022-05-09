Bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yumrukaya köyünde Cemalettin Çırpan'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri dışarı çıkarak, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.