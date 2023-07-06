Bolu'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Bolu'da Aktaş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı. Iraklı aileler itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, 11 kişiden 5'ine olay yerinde müdahale edildi ve diğer 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.