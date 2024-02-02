Bolu'da bin 498 kilogram etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen operasyonda bin 498 kilogram etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta arama yaptı.

Aramalarda, çeşitli aromalar ve katkı maddeleri katılmak suretiyle alkollü içki yapımında kullanılan yaklaşık 1,5 ton etil alkol ile 112 bin metre sigara kağıdı bulundu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü E.Ö. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.