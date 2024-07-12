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Bolu'da bin 200 keklik doğaya salındı

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Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 200 keklik doğaya salındı. Bolu'da yaban hayatını desteklemek ve keklik popülasyonunu artırmak için çalışmalar sürüyor.

Bolu'da bin 200 keklik doğaya salındı

BOLU - Bolu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bin 200 keklik doğaya salındı.

Bolu'da yaban hayatını desteklemek ve keklik popülasyonunu artırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bolu'nun farklı ormanlık bölgelerine ekipler tarafından keklik popülasyonunu artırmak için çalışma yürütüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından bin 200 keklik, DKMP ekipleri tarafından doğaya salındı. Ekipler yaban hayatı desteklemek adına çalışmalarını aralık sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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