Bolu'da Bıçakla Adam Öldürme Davasında Müebbet Hapis Ceza Kararı

Bolu'da Bıçakla Adam Öldürme Davasında Müebbet Hapis Ceza Kararı
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Bolu'da, ustası Ahmet Kuyucu'yu 79 bıçak darbesiyle öldüren Necati Geyik'e, istinafta müebbet hapis cezası verildi. Sanık, cinsel saldırıya uğradığını iddia etse de mahkeme bu iddiayı dikkate almadı.

BOLU'da birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu'yu (61) 79 bıçak darbesi ile öldüren ve yargılamalar sırasında maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Necati Geyik'e verilen müebbet hapis cezası, istinafta bozuldu. Tutuklu sanık Geyik yapılan yeniden yargılamada da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 10 Ocak 2022'de Yenigeçitveren köyündeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Necati Geyik ile çiftlikte tadilat işinde birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Geyik, bıçakla ustası Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 79 bıçak darbesiyle yere yığılan Ahmet Kuyucu, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Necati Geyik sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Geyik hakkında müebbet hapis istemiyle Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalarda, sanık Necati Geyik, ustası Ahmet Kuyucu tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın cinsel saldırı iddiasının cezadan indirim alma amacıyla olduğuna kanaat getirip, indirim uygulamayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Geyik'in avukatları, dosyayı istinafa taşıdı. İstinaf, dosyanın yeniden görülmesine karar verdi. Tutuklu sanık Necati Geyik, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Geyik, "Mahkemeye çıkmak istemiyorum. Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak, önceki yargılamada verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve yeniden müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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