Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Beyaz Et Üretimi Yapan Firmaya 3 Milyon 480 Bin TL Para Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da beyaz et üretimi yapan bir firma, çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin TL para cezası aldı. Daha önce de zehirli atıklarını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne boşalttığı için 2 kez ceza kesilen firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BOLU'da, daha önce zehirli atıklarını arıtma yapmadan Büyüksu Deresi'ne boşalttığı gerekçesiyle 2 kez para cezası kesilen ve hakkında suç duyurusu bulunulan beyaz et üretimi yapan firmaya, çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin lira daha para cezası kesildi.

Bolu'da bulunan Türkiye'nin önde gelen beyaz et üretim tesislerinden biri olan firmaya geçen ay, zehirli atıklarını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne boşalttığı ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira olmak üzere 2 kez idari para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet savcılığına 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aynı firmanın atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşaltarak çevreyi kirletmeye devam ettiği belirlendi. Ekipler tarafından firmaya bu kez 3 milyon 480 bin lira para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan 2'nci kez savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ekonomi Güncel

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir?
title