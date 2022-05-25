Bolu'da belediye personeline yangın eğitimi verildi - Haberler

Bolu'da belediye personeline yangın eğitimi verildi
AA - Elif Sarıhan - Güncel
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Bolu Belediyesi çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.
Bolu Belediyesi çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.
İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, yangınla mücadele uygulamalı anlatıldı.
Pratik eğitimin ardından yangın tüplerini kullanan belediye personeli, yanan ateşi söndürdü.
Eğitimlerin yıl içerisinde aralıklarla süreceği bildirildi.
AA / Elif Sarıhan - Güncel