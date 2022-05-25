Bolu'da belediye personeline yangın eğitimi verildi - Haberler

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Bolu'da belediye personeline yangın eğitimi verildi

AA - Elif Sarıhan - Güncel
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Bolu'da belediye personeline yangın eğitimi verildi

Bolu Belediyesi çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Bolu Belediyesi çalışanlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, yangınla mücadele uygulamalı anlatıldı.

Pratik eğitimin ardından yangın tüplerini kullanan belediye personeli, yanan ateşi söndürdü.

Eğitimlerin yıl içerisinde aralıklarla süreceği bildirildi.

AA / Elif Sarıhan - Güncel

İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Haberler

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