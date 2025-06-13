Bolu'da Bayramda Yaran Hayvanlara Yardım

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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili boyunca yaralı bulunan 13 yabani kuş ve 5 tilkinin tedavisini gerçekleştirdi. Ekipler, 24 saat esasına göre doğal yaşamı koruma çalışmalarını sürdürdü.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkiyi tedavi etti.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatına destek çalışmalarının bayram tatilinde de devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin bayram boyunca yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkinin tedavisini gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, doğal yaşamı korumak için 24 saat esasına göre görev başında olunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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