Bolu'da Bayramda Yaran Hayvanlara Yardım

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkiyi tedavi etti.

Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaban hayatına destek çalışmalarının bayram tatilinde de devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin bayram boyunca yaralı bulunan 13 yabani kuş ile 5 tilkinin tedavisini gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, doğal yaşamı korumak için 24 saat esasına göre görev başında olunduğu kaydedildi.