Bolu'da 'bayram trafiği' tedbiri; 94 ekip görev yapacak

BOLU (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatili öncesi TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişlerinde tedbirler alındı, bölgede günlük 94 ekip görev yapacak. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, "Günlük 100 bin geçiş bekliyoruz. Bu da 1 milyonun üzerinde araç demektir" dedi.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişlerinde alınan tedbirler, Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek. Özellikle trafiğin en yoğun yaşandığı Bolu Dağı Tüneli ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolu güzergahlarında ekipler, 9 Mayıs'a kadar görev yapacak.

Tatil boyunca 1 milyonun üzerinde araç geçişi beklediklerini belirten Aksar, "Geçen sene Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmadığı için günlük 90 bin ortalamayı yakaladık. Bu sene de benzer bir yoğunluk bekliyoruz. Günlük 100 bin geçiş bekliyoruz. Bu da 1 milyonun üzerinde araç demektir" ifadelerini kullandı.