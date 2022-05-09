Bolu'da baygınlık geçirerek otomobiliyle duvara çarpan sürücü yaralandı
AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da direksiyon başında baygınlık geçirmesi sonucu otomobiliyle mezarlık duvarı ve trafik tabelasına çarpan sürücü yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'da direksiyon başında baygınlık geçirmesi sonucu otomobiliyle mezarlık duvarı ve trafik tabelasına çarpan sürücü yaralandı.
Sağlık Mahallesi Rahmet Sokak'ta 06 AH 5167 plakalı otomobiliyle seyir halinde giden Ufuk Y, direksiyon başında baygınlık geçirince aracının kontrolünü kaybetti.
Otomobiliyle Aşağısoku Mezarlığı'nın duvarı ile yol kenarındaki trafik tabelasına çarpan sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ufuk Y, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
AA / Zafer Göder - Güncel