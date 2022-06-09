Bolu'da başına demir parçası düşen işçi yaralandı - Haberler

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Bolu'da başına demir parçası düşen işçi yaralandı

AA - Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da başına demir parçası düşen işçi yaralandı

Bolu'da başına demir parçası düşmesi sonucu yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da başına demir parçası düşmesi sonucu yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı.

Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir inşaatta temizlik çalışması yapıldığı sırada üçüncü kattan atılan demir parçası, yerde bulunan kalıpçı Şeref C'nin kafasına düştü.

İşçinin yaralandığını gören mesai arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Zafer Göder - Güncel

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