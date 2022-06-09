Bolu'da başına demir parçası düşen işçi yaralandı Bolu'da başına demir parçası düşmesi sonucu yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı. Bolu'da başına demir parçası düşmesi sonucu yaralanan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı. Yaşamkent Mahallesi'ndeki bir inşaatta temizlik çalışması yapıldığı sırada üçüncü kattan atılan demir parçası, yerde bulunan kalıpçı Şeref C'nin kafasına düştü. İşçinin yaralandığını gören mesai arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Zafer Göder - Güncel Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu'da başına demir parçası düşen işçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.