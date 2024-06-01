Bolu'da Başı Demir Kapıya Sıkışan Köpek Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde demir kapıya sıkışan köpek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayvanın sağlık durumu iyi.
Bolu'da başı demir kapıya sıkışan köpek yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Kültür Mahallesi Turgut Reis Sokak'ta demir kapıya başı sıkışan köpek yavrusunu görenler, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek köpek yavrusunu kurtardı.
Kontrolde, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.