Bolu'da bariyere çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunda Mengen'den Yeniçağa istikametine seyreden A.Ö. idaresindeki 34 ZN 9492 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılar A.Ö. ve S.Ç'yi Gerede Devlet Hastanesi, B.K.I, F.K.I, M.I. ve E.H.I'yı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.