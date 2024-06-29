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Bolu'da bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yeniçağa Mengen kara yolunda A.P. idaresindeki 34 BLP 428 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi S.P, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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