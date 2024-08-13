Bolu'da baraj gölünden "hayalet ağ" çıkarıldı

Bolu'da baraj gölünden yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağları çıkarıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Gölköy Barajı'nda kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda gölde ve çevresinde yapılan denetimlerde tespit edilen balık ağları temizlendi.

Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 100 metre uzunluğunda "hayalet ağ" topladı.

Kaçak ve yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.