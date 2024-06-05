Bolu'da balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bolu'da bir vatandaşın kaçan kedisinin balkonda mahsur kaldığını fark etmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, merdiven yardımıyla ulaştıkları balkondan kediyi kurtardı ve sahibine teslim etti.
Bolu'da balkonda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sümer Mahallesi Karaca Sokak'ta kaçan kedisinin 3. katta bulunan bir balkonda mahsur kaldığını fark eden vatandaş, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştığı balkondan kediyi kurtardı.
Ekipler, daha sonra kediyi sahibine teslim etti.