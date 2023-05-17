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Bolu'da bakım yaptığı direk devrilen işçi yaralandı

Bolu'da bakım yaptığı direk devrilen işçi yaralandı

Güncel Haberler

Bolu'da bakım yaptığı direğin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaralandı.

Bolu'da bakım yaptığı direğin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaralandı.

Sağlık Mahallesi 1449. Sokak'ta bulunan ağaç telefon direği, Mehmet K'nin (36) kabloda bakım yaptığı sırada kırılarak devrildi.

Mehmet K'nin direkten zemine düştüğünü gören çalışma arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet K. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Bacağında kırık bulunan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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