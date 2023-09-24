Bolu'da bahçe tellerine takılan karga kurtarıldı
Bolu'da bahçe tellerine takılan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bolu'da bahçe tellerine takılan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuruçay Mahallesi Şehit Ümit Çetingöz Sokak'ta bahçe tellerine karganın takıldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracını kullanarak kargayı takıldığı tellerden kurtardı.
Yaralı karga, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Güncel