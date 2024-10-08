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Bolu'da Ayılar Arı Kovanlarına Yaklaşamadı

Bolu'da Ayılar Arı Kovanlarına Yaklaşamadı
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Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarından bal yemek isteyen ayılar, elektrikli tel sayesinde engellendi. Güvenlik kamerası ile kaydedilen anlar, ayıların kovanlara ulaşamadan geri dönmelerini gösteriyor.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde arı kovanlarından bal yemek isteyen ayıların elektrikli tel engeline takılması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Deveören köyü Çaral Mahallesi'nde arıcılık yapan Erhamin Koç'un arı kovanlarının bulunduğu alana gece saatlerinde 3 ayı geldi. Ayılar, kovanların bulunduğu alana elektrikli teller nedeniyle ulaşamadı. Kovanların etrafında dolaşan ayılar, daha sonra alandan uzaklaştı.

O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Emirhan Koç, köpeklerinin havlamasıyla uyandığını söyledi.

Cep telefonundan güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol ettiğini belirten Koç, "Kamerayı açtım, üç ayı kovanlara yaklaşıyordu. Hemen havaya ateş açtım ama kaçmalarına neden olan şey elektrikli telin şokuydu." diye konuştu.

Koç, bölgede ayıların sık sık görüldüğünü dile getirerek, "43 kovanı koruyan elektrikli tel, ayıların ballara zarar vermesini engelledi. Daha önce de benzer bir olay yaşadık. Ayılar daha önce de kovanlara saldırdı. Elektrikli teller sayesinde kovanlar zarar görmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel

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