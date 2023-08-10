Bolu'da Ayakkabı Hırsızlığı Yapan Teyze ve Yeğeni Yakalandı

Bolu'da keşif yaptıkları bir apartmana ellerini kollarını sallayarak girip ayakkabı çalan teyze ve yeğeni yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Apartman sakinleri şikayetçi oldu. Bahar Ç.'nin Ankara'da özel bir üniversitede okuduğu ve 'Kleptomani' hastalığı olduğu öğrenildi.

Bolu'da keşif yaptıkları bir apartmana ellerini kollarını sallayarak girip ayakkabı çalan teyze ve yeğeni yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi 4510 Sokak Cebeci Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahar Ç. ve teyzesi Türkan Ç. daha önceden keşif yaptıkları bir apartmanın kapı şifresini tespit etti. Kapı şifresini öğrenen ve apartmanda kimsenin tanımadığı 2 kadın, daha sonra içeri girerek katları tek tek gezdi. Katları gezen kadınlar dışarıda gördükleri ayakkabıları yanlarında getirdikleri çantalara koyarak hiçbir şey olamamış gibi apartmandan tekrar uzaklaştı.

Apartman sakinleri şikayetçi oldu

Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntüleriyle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine suç duyurusunda bulundu. Türkan Ç. ve Bahar Ç.'nin yakalanması için şehir merkezinde çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde ayakkabı hırsızlarını yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan teyze ve yeğeni, adliyeye sevk edildi.

Kleptomani hastalığı varmış

Öte yandan Bahar Ç.'nin Ankara'da özel bir üniversitede okuduğu ve 'Kleptomani' hastalığı olduğu öğrenildi. - BOLU