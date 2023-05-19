Bolu'da At ve Binici Yağmura Yenik Düştü

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen kortej yürüyüşünde at ve binici yağmur nedeniyle kayarak düştü. Olayın dron kamerasına yansıdığı belirtildi.

BOLU'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları programı kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde grubun önünde ilerleyen at yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak, biniciyle birlikte düştü. Binici ve atın yara almadığı düşme anı dron kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kentte ilk tören Anıtpark'ta düzenlendi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve protokol üyelerinin Atatürk anıtına çelenk bırakmasının ardından törene katılan grup, kortej eşliğinde kutlama programının yapılacağı Karaçayır Mahallesi'ndeki spor salonuna doğru yürüyüşe geçti. Öğrenciler açtıkları metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ile yürürken kortejin önünde de iki genç atın üzerinde yürüyüşe eşlik etti. Yürüyüş sırasında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda at kayıp, üzerindeki biniciyle birlikte yere düştü. Binici ve atın yara almadığı düşme anı dron kamerasına yansıdı. Belediye bandosu eşliğinde devam eden yürüyüş spor salonunda sona erdi.

Spor salonunda düzenlenen törende öğrencilerin sergilediği halk oyunları ve spor branşlarındaki gösteriler ilgiyle izlendi. Öğrencilerin gösterileri tribünleri dolduran yaklaşık üç bin kişi tarafından beğeni topladı.