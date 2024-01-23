Bolu'da Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonları Sonucunda 436 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Bolu'da 2023 yılında gerçekleştirilen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1125 şüpheliden 436'sı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 8 bin 195 asayiş olayına müdahale edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında çeşitli suçlardan arama kararı olan 654 kişi yakalanarak 367'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik 248 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 471 zanlıdan 69'u tutuklandı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 376 kilo 763 gram skunk, 75 kilogram esrar, 7 kilo 383 gram sentetik uyuşturucu, 378 gram eroin, 217 gram kokain, 83 bin 978 uyuşturucu hap, 1184 sentetik ecza, 409 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Öte yandan Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 52 etkinlikte 1725 anne/anne adayı, "Narko-Rehber Projesi" kapsamında ise 98 etkinlikte 14 bin 871 kişi bilgilendirildi.