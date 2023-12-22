Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Arkadaşını Bıçakla Yaralayan Sanığa 12 Yıl Hapis Cezası

Güncelleme:
Abone Ol

Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşını tartışma sonucu bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşını tartışma sonucu bıçakla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.???????

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.H. ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı son sözleri sorulan H.H. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Arkadaşı Ö.Y'nin de kendisine yumruk atarak küfür ettiğini ileri süren H.H. "Bu nedenle aramızda arbede yaşandı. Can havliyle bıçağı savurdum, kendimi korumaya çalıştım." dedi.

Mahkeme heyeti, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.???????

Kaynak: AA / Güncel

Bolu Mahkeme Yargı Güvenlik Ceza Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? What If 2. sezon ne zaman çıkacak? What If 2. sezon çıktı mı, hangi tarihte çıkacak? Kokina çiçeğine su verilir mi? Kokina çiçeğinin bakımı nasıl yapılır? Cezaevi pembe oda nedir? Pembe odaya kimler girebilir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 22 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title