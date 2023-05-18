Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bolu'da arıcılara 'başlangıç seti' dağıtıldı

Bolu'da arıcılara "başlangıç seti" dağıtıldı

Güncel Haberler

Bolu'da arıcı yetiştiriciliği eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere "arıcılık başlangıç seti" verildi.

Bolu'da arıcı yetiştiriciliği eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere "arıcılık başlangıç seti" verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen eğitimlerde başarılı olan kursiyerlere, İl Özel İdaresi tarafından desteklenen proje kapsamında 40 bin lira bütçeyle yüzde 100 hibeli 80 set dağıtıldı.

Okçular köyünde gerçekleşen dağıtım töreninde tüm katılımcılara, içinde propolis tuzağı, körük, eldiven, maske, pense ve çerçeve askısı bulunan arıcılık başlangıç paketi hediye edildi.

Tören sonunda ise kursiyerlere yönelik kovanın açılması, çerçeve kontrolü gibi konularda uygulamalı eğitim yapıldı.

Bolu Seçim Sonuçları
Bolu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Bolu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title