Bolu'da Aranan Hükümlü Yakalandı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'yi yakaladı. 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı yerde polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çalışma kapsamında hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 5 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T'yi takibe aldı.
Firari T.T, polis ekiplerinin kamera incelemeleri ve fiziki takibiyle saklandığı yerde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel