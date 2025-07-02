Bolu'da Arama Kurtarma Ekiplerine Eğitim ve Tatbikat

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Bolu'da düzenlenen 3 gün süren arama kurtarma eğitimi ve tatbikatında ekipler, zorlu kayalık alanlarda yaralı kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Eğitimler doğrultusunda, yüksekte yaralıya müdahale ve tahliye konularında pratik yapıldı.

BOLU'da, arama kurtarma ekipleri için 3 gün süren eğitim ve tatbikatta ekipler, kayalıkların bulunduğu zorlu koşullarda metrelerce çektikleri halatlara taktıkları sedyelerle yaralı kurtarma çalışması yaptı.

Bolu Dağcılık il Temsilciliği, Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından Gelin Kayası mevkisinde arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı yapıldı. 3 gün süren ve 15 kişinin katıldığı programda, Dağcılık Federasyonu Antrenörü Hakan Esen ve JAK timleri tarafından arama kurtarma ekiplerine eğitim verildi. Ekiplere hava hattı kurma, dikey indirme, yüksekte yaralıya müdahale, yüksekten kurtarma ve tahliye konularında eğitimler verildi.

Eğitimler sırasında düzenlenen tatbikatta ekipler, senaryo gereği kayalıklarda yaralanarak mahsur kalanları kurtarma için çalışma yaptı. Ekipler zorlu koşullarda kayalıkların arasına çektikleri metrelerce halatlara bağladıkları yaralıları kurtardı.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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