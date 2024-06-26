Bolu'da apartmanın önünde görülen yılan itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı
Bolu'da bir apartmanın önünde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. İzzet Baysal Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde bulunan yılan, itfaiye erleri tarafından apartman duvarının kenarındaki açıklıktan çıkarıldı.
Bolu'da apartmanın önünde görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.
İzzet Baysal Mahallesi Cemal Türkan Sokak'taki apartmanın girişinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bina önündeki plastik kasada duran yılan, itfaiye erleri müdahale etmek istediği sırada bulunduğu yerden çıkarak apartman duvarının kenarındaki açıklıktan girdi. Duvarın dip kesimlerini genişleten ekipler, yılanı aparat yardımıyla aldı.
Yaklaşık 1,5 metrelik yılan doğaya salındı.