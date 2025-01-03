Bolu'da Apartmanda Yangın Çıktı
Bolu'da Umutkent Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası ev sahibi Mehmet A, ambulansta muayene edildi.
Bolu'da apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Umutkent Mahallesi 22. Ada'da bulunan bir apartmanın zemin katında Mehmet A'nın oturduğu dairede yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Ev sahibi Mehmet A, ambulansta muayene edildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel