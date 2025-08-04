Bolu'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilenerek Kurtarıldı

Bolu'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilenerek Kurtarıldı
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Bolu'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenerek kurtarıldı. Yangın hızla söndürüldü, durumları iyi.

BOLU'da, 5 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katında bulunan dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, odanın tamamına yayıldı. Yangını fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman, tüm apartmanı sardı. Dumanların sardığı apartmanın 5'inci katında bulunan 1'i çocuk 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı. 2 kişinin de durumunun iyi olduğu belirtildi. Kimsenin bulunmadığı daire çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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