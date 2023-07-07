Bolu'da Apartman Yangınında 5'i Çocuk 15 Kişi Dumandan Zehirlendi

BOLU'da Iraklı ailelerin yaşadığı apartmanda elektrik panosunun patlamasının ardından binayı saran dumanlar nedeniyle 5'i çocuk 15 kişi dumandan zehirlendi. Binaya giren itfaiye ekipleri çocukları kucaklarına alıp kurtarırken yakınlarını bekleyenler korku dolu anlar yaşadı.Yangın, saat 17.00 sıralarında Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panolarında sebebi henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. Panoların tutuşmasının ardından çıkan yangında apartmanı saran dumanlar, binada oturan Iraklı ailelere korku dolu anlar yaşattı. Bazı aileler kendilerini dışarıya atarken aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler binada mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Apartmandaki dumanların tahliye edildiği sırada binaya giren itfaiye görevlileri dairelerde mahsur kalanları kurtardı. İtfaiye ekipleri, kurtardıkları çocukları kucaklarına alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yangının ardından olay yerine koşan bina sakinlerinden bazıları yakınlarını kurtarmak için binaya girmeye çalıştı. Polis ekiplerini güçlükle binadan çıkardığı Iraklı vatandaşlar endişeyle binadaki yakınlarını bekledi. İtfaiye ekibi dışarıda yakınlarını bekleyenlerini telsizle konuşturdu. Yangında dumandan etkilenen 5'i çocuk 15 kişiden 6'sı hastanelere sevk edildi. 9 kişiye ise ambulansta ayakta müdahale edildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)