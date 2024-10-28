Bolu'da Apartman Önünde Çiçek Hırsızlığı

BOLU'da gece saatlerinde apartmanın girişinde saksıya ekili bir çiçek kimliği belirlenemeyen bir kadın tarafından çalınırken, o anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişinde, saksılara ekili olan çiçeklerin yanına gelen kimliği belirlenemeyen bir kadın, cebinden çıkardığı poşete saksıdaki bir çiçeği koyarak uzaklaştı. Sabah evlerinden çıkan bina sakinleri, çiçeğin çalındığını fark edince, polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU