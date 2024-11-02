Bolu'da Apartman Dairesinde Yangın Çıktı
Bolu'da Sağlık Mahallesi Göksu Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık Mahallesi Göksu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında S.L'nin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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