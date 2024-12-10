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Bolu'da Apartman Boşluğunda Yangın Çıktı

Bolu'da Apartman Boşluğunda Yangın Çıktı
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Bolu'da, Köroğlu Mahallesi'nde bir apartmanın boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla olay yerine intikal eden itfaiye, yangını kontrol altına aldı.

Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köroğlu Mahallesi İkbal Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, apartman boşluğundaki tahta parçalarının yandığını tespit etti. İtfaiye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Bu arada evlerinden çıkan bazı apartman sakinleri, çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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