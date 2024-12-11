Bolu'da Apartman Boşluğuna Düşen Kedi Yavrusu Kurtarıldı
Bolu'da bir apartmanın boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı. Kedinin sesi üzerine ihbar yapan komşular, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yavru kediyi sağ salim çıkardı.
Bolu'da apartman boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak bulunduğu yerden çıkarıldı.
Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'taki bir apartmanın boşluğundan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye personeli, kedinin bulunduğu alandaki duvarı balyoz yardımıyla kırdı.
Ekiplerin açtıkları delikten çıkardığı kedi yavrusu, belediye ekiplerince koruma altına alındı.