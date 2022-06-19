Bolu'da apartman bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Bolu'da bir apartmanın bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalan yılan doğaya bırakıldı.
Bolu'da bir apartmanın bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalan yılan doğaya bırakıldı.
Alpağut Mahallesi 4. Cadde'de bulunan apartmanların bahçesinde yılan gören vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, aparat yardımı ile yılanı yakalayarak, bir kovanın içerisine koydu.
Daha sonra yılan ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel