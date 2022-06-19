Bolu'da apartman bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da apartman bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Bolu'da apartman bahçesinde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Bolu'da bir apartmanın bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalan yılan doğaya bırakıldı.

Bolu'da bir apartmanın bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından yakalan yılan doğaya bırakıldı.

Alpağut Mahallesi 4. Cadde'de bulunan apartmanların bahçesinde yılan gören vatandaşlar Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, aparat yardımı ile yılanı yakalayarak, bir kovanın içerisine koydu.

Daha sonra yılan ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İtfaiye Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title