Bolu'da Anız Yangınları Kontrol Altına Alındı
Bolu'da çıkan 6 anız yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların, doğaya bırakılan atık malzemelerin aşırı sıcaklarla birleşerek çıkardığı bildirildi.
Bolu'da çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu merkez ile Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde 6 anız yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri ormanlık alanlara sıçramadan söndürdü.
Yetkililer, doğaya bırakılan atık malzemelerin aşırı sıcaklar nedeniyle yangınlara neden olduğunu belirterek, ormanların korunması çağrısında bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel