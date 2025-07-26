Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Bolu'da Sazak Şehler köyü yakınlarında çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ayrıca, Mengen, Gerede ve Yeniçağa'nın yüksek kesimlerinde orman yangını nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı.
Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Sazak Şehler köyü yakınlarında anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Öte yandan Mengen, Gerede ve Yeniçağa'nın yüksek kesimlerinde gökyüzü, Karabük'ün Safran Bolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle dumanla kaplandı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel