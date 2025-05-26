Bolu'da Aniden Bastıran Yağış, Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bolu'da etkili olan sağanak yağış, yayalar ve sürücüler için zor anlar yaşattı. Hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığınırken, su birikintileri sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.
Bolu'da aniden bastıran yağış, yayalara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde sağanak etkili oldu.
Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine sığındı.
Sürücüler ise bazı cadde ve kavşaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel