Bolu'da Aniden Bastıran Sağanak Yağmur Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollar suyla kaplandı ve sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Alt geçitlerde ise olumsuzluk yaşanmadı.
BOLU'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur kentte etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğünün yağmur uyarısının ardından Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana arteller üzerinde bulunan yollar suyla kaplanırken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışının ardından kentte bulunan alt geçitlerin olduğu bölgelerde ekipler çalışma başlattı. Alt geçitlerde olumsuzluk yaşanmazken yağmur yağışı kısa süre sonra etkisini yitirdi.