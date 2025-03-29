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Bolu'da Ani Dolu Yağışı Yolları Beyaza Bürüdü

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Bolu'da akşam saatlerinde meydana gelen dolu yağışı, yolları beyaza bürüdü ve sürücülere zor anlar yaşattı. Yarım saat süren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek Mudurnu-Bolu karayolunda sorunlara neden oldu.

Bolu'da dolu etkili oldu, yollar beyaza büründü

BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, etrafı beyaza bürüdü. Yarım saat süreyle etkili olan yağış etkisini yitirdi.

Bolu'da gün boyu aralıklarla yağmur yağışı bazı bölgelerde yerini dolu yağışına bıraktı. Mudurnu-Bolu karayolunda yarım saatlik sürede etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolu beyaza bürüyen dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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