Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun kenarındaki otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Otoyolun Yukarısoku mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.