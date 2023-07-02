Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda Tatilciler Yoğunluğa Neden Oldu

Bolu'da Anadolu Otoyolu geçişinde tatilden dönenler İstanbul yönünde yoğunluğa neden olurken, sürücüler ulaşımda aksama yaşanmadan yollarına devam etti.

BOLU'da Anadolu Otoyolu geçişinde tatilden dönenler İstanbul yönünde yoğunluğa neden olurken, sürücüler ulaşımda aksama yaşanmadan yollarına devam etti.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yollara düşen tatilciler Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yarattı. Sabah erken saatlerde evlerine gitmek için yollara düşen tatilciler nedeniyle İstanbul yönünde araç yoğunluğu oluştu. Otoyolun Ankara yönünde de ulaşım rahat şekilde sağlandı. Otoyolda seyir halinde olan tatilciler trafikte tıkanma ve kuyruklar oluşmadan yollarına devam ettiler. Trafik ve Karayolları ekipleri yol güzergahlarında kontrollerine devam ediyor.