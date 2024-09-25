Bolu'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

BOLU'nun Mengen ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Mengen ilçesi D-750 karayolu üzerinde meydana geldi. Bartın'dan Ankara'ya hasta sevk ettiği öğrenilen Halil K. yönetimindeki 74 ABH 050 plakalı ambulans, yan yoldan çıkan Ali Osman K. yönetimindeki 14 KE 335 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ali Osman K. yaralandı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.