Bolu'da Alkollü Sürücü Takla Attı

Bolu'da alkollü bir sürücü, kaza sonrası otomobiliyle bahçeye girerek takla attı. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı ancak alkol testi sonucunda 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bolu'da alkollü sürücüsü kaza sonrası bahçeye girerek otomobiliyle takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan sürücü 1.00 promil alkollü çıktı.

Kaza, Mudurnu yolu Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 06 YA 4143 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil bahçeye girerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün sağlık kontrolleri yapıldı. Polis ekipleri tarafından alkol testi yapılan sürücü 1.00 promil alkollü çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU