Bolu'da Alkollü İçecek Yüklü TIR Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

BOLU'da Anadolu Otoyolu'nda ilerlerken dorsesi alev alan alkollü içecek yüklü TIR, büyüyen yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, alkollü içecek yüklü TIR'ın dorsesi, seyir sırasında yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarındaki refüje çıkarttı. Alevler kısa sürede dorseyi sararken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yeniçağa, Dörtdivan ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.