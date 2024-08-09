Bolu'da alışveriş merkezi otoparkında yangın çıktı

Bolu'da bir alışveriş merkezinin otopark girişinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark girişinde bulunan güvenlik görevlisi kulübesinin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın esnasında etrafa yayılan duman nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, yangının nöbet kulübesinin yanında bulunan çöp konteynerinin de yanmasıyla büyüdüğü belirlendi.

Söndürülen yangında güvenlik kulübesi kullanılamaz hale geldi.