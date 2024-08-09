Üye Girişi
Haberler

Bolu'da alışveriş merkezi otoparkında yangın çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bulunan bir alışveriş merkezinin otopark girişinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak güvenlik kulübesi kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da bir alışveriş merkezinin otopark girişinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otopark girişinde bulunan güvenlik görevlisi kulübesinin yandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın esnasında etrafa yayılan duman nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken, yangının nöbet kulübesinin yanında bulunan çöp konteynerinin de yanmasıyla büyüdüğü belirlendi.

Söndürülen yangında güvenlik kulübesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye bolu Olay İtfaiye Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ağustos Cuma Milli Piyango sorgulama Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Hatayspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Dubois Galatasaray'a geri mi geldi? Dubois Başakşehir'den döndü mü? Batshuayi Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray maçı bugün mü? Bugün Galatasaray'ın maçı mı var 9 Ağustos Cuma! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-HATAYSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Kerem Aktürkoğlu Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Nelsson Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI izle! (HD) 9 Ağustos Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sara Hatayspor maçında yok mu, neden yok? Gabriel Sara sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title